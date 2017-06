Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

TIBCO-CMO wird zum "Marketing Executive of the Year" gekürt(press1) - Thomas Been ist die Nummer 1 der PR World Awards 2017München, 02. Juni 2017 -TIBCO Software Inc. [1], ein weltweit führenderAnbieter von Ingrations-, API-Management- und Analysesoftware, hat einenSieger in seinen Reihen: Chief Marketing Officer Thomas Been wurde bei denprestigeträchtigen PR World Awards(R) zum Marketing Executive des Jahresgekürt. Mit den jährlich vergebenen PR World Awards werden Experten, Teamsund Errungenschaften auf den Gebieten Public Relations, Marketing,Unternehmenskommunikation, Investor Relations und Geschäftsentwicklungausgezeichnet. Die Preise stehen Unternehmen und Organisationen aus derganzen Welt und allen großen Branchen offen, unabhängig davon, ob sie demöffentlichen oder privaten Sektor zuzurechnen sind, ob siegewinnorientiert oder gemeinnützig agieren und ob es sich um Großkonzerne,kleine Firmen oder neue Startups handelt.In seiner Rolle als TIBCO-CMO treibt Thomas Been die unternehmensweitenMarketing-Initiativen mit großem Elan voran. Dass er auch Erfolg hat,beweisen schlankere Prozesse, präzisere Metriken, zunehmende Lead-Zahlenund steigende Konversionsraten. Unter Thomas Beens Führung implementiertedas TIBCO Marketing-Team eine optimierte Content-Engagement-Plattform undeinen neuen Prozess für das Lead Management, mit denen bedeutendeFortschritte bei Customer Engagement und der Konversion erzielt wurden.Mit seiner Arbeit leistet Thomas Been zudem einen wesentlichen Beitragdazu, dass sich die TIBCO Marketing-Strategie als Best Practice etablierenkonnte, deren Instrumente und Methodik von anderen Unternehmen übernommenwerden."Wir freuen uns mit Thomas über die Auszeichnung zum Marketing Executivedes Jahres", kommentiert TIBCO-CEO Murray D. Rode die Preisvergabe. "Sieist eine hoch verdiente Anerkennung seiner zukunftsorientiertenHerangehensweise an das digitale Marketing und seiner außergewöhnlichenFührungsqualitäten, die sich in so messbaren Resultaten niederschlagen wieder erweiterten Kunden-Pipeline und dem mehr als verdoppelten Umsatz,generiert durch Marketing-Programme."Die Preisverleihung findet am 26. Juni im Rahmen des SVUS Red CarpetAwards Ceremony Dinner in San Francisco statt.Informationen über die PR World AwardsDie PR World Awards(R) umfassen ein Public-Relations- und Corporate-Marketing-Awards-Programm, das weltweit höchstes Renommee genießt. Eswurde ins Leben gerufen, um die Errungenschaften und Leistungen vonexternen Agenturen und internen Spezialisten auf den Gebieten PublicRelations, Marketing, Unternehmenskultur, Investor Relations undGeschäftsentwicklung zu würdigen und ins rechte Licht zu rücken. Diejährlich vergebenen PR World Awards sind Teil des SVUS Awards(R)-Programmsund werden von der kalifornischen PR-Agentur Silicon Valley CommunicationsLLC organisiert. Das SVUS-Programm umfasst zahlreiche weitere Kategorienwie die CEO World Awards, die Consumer World Awards, die Customer Salesand Service World Awards, die Golden Bridge Awards, die Globee FastestGrowing Private Companies Awards, die Info Security PG's Global ExcellenceAwards, die Network Products Guide's IT World Awards, die Pillar WorldAwards und die Women World Awards. Ausführliche Informationen zu den PRWorld Awards finden Sie unter http://www.prworldawards.com.Informationen über TIBCOTIBCO unterstützt Unternehmen bei der Realisierung ihrer digitalen Ziele,indem es smarte Technologien für eine lückenlose Vernetzung und erweiterteIntelligenz bereitstellt. Unternehmen erhalten damit völlig neuartigeEinblicke in aktuelle Zusammenhänge sowie die Fähigkeit, jede sichbietende Chance zu nutzen. Die TIBCO-Plattform mit ihren perfektaufeinander abgestimmten Lösungen und Services basiert auf 20 Jahreninnovativer Entwicklung und erfüllt die Anforderungen allerUnternehmensmitglieder - von Technologieexperten bis hin zuGeschäftsanwendern. Weltweit vertrauen tausende von Kunden auf TIBCO, umsich im Wettbewerb durch zukunftsweisende Geschäftsmodelle undüberzeugende Kundenerfahrungen durchzusetzen. Unter www.tibco.com erfahrenSie, wie TIBCO das digitale Business smarter macht.###TIBCO und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen inden USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- undUnternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sindEigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck derWarenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhJaya Hegele/Amelie NägeleinEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deZu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.Leonce_1496318827.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Thomas Been - TIBCO-CMO (jpg, 214 KByte)[Quelle/Bildnachweis: TIBCO Software]Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

