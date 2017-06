Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Covestro nach dem überraschenden Abschied des Finanzchefs Frank Lutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Schritt sei enttäuschend, aber keine Katastrophe, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Freitag. Die Entscheidung des Managers dürfte mit der Ankündigung des Ausscheidens des Konzernschefs im September 2018 und der Nachfolge Markus Steilemanns auf den Posten zusammenhängen. So sei es in der Chemiebranche hier und da nicht ungewöhnlich, dass die Finanzvorstände auf den Chefposten aufrückten./mis/zb

ISIN: DE0006062144