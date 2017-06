Baierbrunn (ots) -



Schmerzen lindern, Beweglichkeit wiederherstellen oder Mobilität erhalten: Physiotherapie wird für unsere Gesellschaft mit vielen älteren und chronisch kranken Menschen immer wichtiger. Sie kann bei einer ganzen Reihe von orthopädischen Diagnosen hilfreich sein, die noch keine Operation erforderlich machen, wie Dr. Matthias Psczolla, der bei der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie den Bereich Physiotherapie betreut, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" sagt. "Man kann oft noch sehr viel verbessern oder hinauszögern." Manchmal ist den Patienten aber nicht bewusst, wie stark der Erfolg der Behandlung auch von ihnen selbst abhängt. Im Idealfall bedeutet Physiotherapie nicht, sich einfach 20 Minuten lang massieren zu lassen. Die Patienten sollten die ihnen gezeigten Übungen zu Hause fortsetzen, betont Dr. Claudia Kemper, Generalsekretärin des Deutschen Verbands für Physiotherapie. Wichtig sei deshalb, den Trainingsplan an den Alltag des Patienten anzupassen. "Einem Außendienstmitarbeiter gebe ich ein Training, das er in fünf Minuten in seiner Kaffeepause an der Raststätte machen kann." Ausführliche Informationen über Möglichkeiten und Grenzen der Physiotherapie finden Leser in der Titelgeschichte der aktuellen "Apotheken Umschau".



