Die Sparda-Bank Berlin berechnet von September an einen Minuszins von 0,4 Prozent - ab 100.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto. Sie ist das bisher größte genossenschaftliche Institut, das so vorgeht.

Ab September müssen sich auch Kunden der Sparda-Bank Berlin auf Negativzinsen einstellen. Wer 100.000 Euro und mehr auf einem Tagesgeldkonto der Bank geparkt hat, zahlt 0,4 Prozent, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet.

Die Sparda-Bank Berlin geht damit genauso vor wie zuvor bereits die Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee und die Volksbank Stendal, die seit einiger Zeit ebenfalls ab 100.000 Euro einen Minuszins berechnen. Dennoch dürfte der Schritt große Beachtung finden: Die Sparda-Bank Berlin ist weitaus größer als die beiden anderen genossenschaftlichen Häuser. In der Rangliste der Genossenschaftsbanken liegt sie, gemessen an der Bilanzsumme, auf Platz 15 der knapp 1000 Institute. Die Volksbank Stendal kommt erst auf Rang 730, die Raiffeisenbank Gmund ...

