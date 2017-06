Hamburg - Die Anleihen des iBoxx-Index bewegen sich weiterhin in der Nähe ihres Rekordtiefstandes der letzten zwölf Monate, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Auffällig dabei sei auch die Branchenverteilung: Einzelhandel und Ernährung würden mit 33,2 bzw. 35,8 Basispunkten als risikoärmste Branchen den Index anführen. Angesichts ihrer geringen Zyklizität scheine das folgerichtig. Dass auf dem dritten Platz mit 37,2 Basispunkten "Industrie" liege, die eine weitaus größere Konjunkturabhängigkeit zeige, belege den Optimismus der Anleger. In dieser Branche liege der Durchschnitt der letzten fünf Jahre mit 76,3 Basispunkten mehr als doppelt so hoch.

