- BARCLAYS RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 828 (695) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RICARDO PRICE TARGET TO 805 (845) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES VITEC GROUP WITH 'BUY' - TARGET 1150 PENCE - BERENBERG RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 3225 (2850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TT ELECTRONICS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 235 (150) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES CARNIVAL PRICE TARGET TO 5770 (5550) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES KAZ MINERALS TO OUTPERFORM (NEUTRAL) - TP 630 (370) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3600 (3700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MEDICLINIC INT. TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 700 (770) PENCE - GOLDMAN CUTS WHITBREAD TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 3900 (4000) PENCE - GOLDMAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 4268 (4146,44) P - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 108 (103) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1550 (1450) PENCE - 'BUY' - JPM CUTS SPIRAX-SARCO TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 5300 (5000) PENCE - JPMORGAN RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 171 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RESUMES INTERMEDIATE CAPITAL WITH 'BUY' - TARGET 1010 PENCE - LIBERUM RESUMES PARAGON GROUP WITH 'BUY' - TARGET 490 PENCE - MACQUARIE RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS TARGET TO 340 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 2400 (2150) PENCE - 'NEUTRAL' - NUMIS CUTS GRAFTON GROUP TO 'ADD' ('BUY') - UBS CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1880 (2200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES G4S PRICE TARGET TO 355 (315) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 275 (235) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MERLIN ENTERTAINMENTS PRICE TARGET TO 590 (560) PENCE - 'BUY'



