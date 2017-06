Klima ist weder träge noch geschwind, weder warm noch kalt, weder gut noch schlecht. Klima ist der Wetterdurchschnitt von wenigstens 30 Jahren. Ein Weltklima gibt es übrigens nicht, weil der Weltdurchschnitt nichts aussagt. Der Durchschnitt von minus 10 in A und plus 10 in B ist Null. Null ist auch der Satz von Latif. Aber für einen Tweet ist er kurz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...