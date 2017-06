Paris - Ein wieder zunehmender Konjunkturoptimismus hat die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkte am Freitag in Scharen angezogen. Zudem versetzten die positiven Vorgaben von den US-Börsen mit neuen Rekordhochs beim S&P 500 und den Nasdaq-Indizes die Investoren in Kauflaune.

Der EuroStoxx 50 gewann am Vormittag zuletzt 0,98 Prozent auf 3601,83 Punkte, nachdem er am Vortag um 0,35 Prozent zugelegt hatte. Damit deutet sich für den Leitindex der Eurozone ein eher magerer Wochengewinn von 0,6 Prozent an. Der Londoner FTSE 100 schrammte am Freitag zunächst hauchdünn an der Marke von 7600 Punkten vorbei, schaffte aber immerhin ein Rekordhoch bei 7598,99 Zählern. Zuletzt notierte er 0,38 Prozent höher bei 7572,71 Punkten. Der CAC 40 in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...