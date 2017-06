München (ots) - Sein Hüftschwung im Tanzfilm "Footloose" machte Kevin Bacon 1984 weltberühmt. Dabei wollte er nie auf Spaßfilme reduziert werden. Also spielte er danach fast nur noch Charakterköpfe. Jetzt zeigt er eine neue, sogar nackte Seite von sich. In der Amazon-Serie "I Love Dick" gibt er einen intellektuellen Cowboy namens Dick, auf den ein Künstlerehepaar sexuell abfährt. In COSMOPOLITAN (EVT. 01.06.) spricht der Schauspieler über Speckwitze, Feminismus und seine Leidenschaft, verlorenen Touristen den richtigen Weg zu zeigen.



Mit seinen 58 Jahren sieht Kevin Bacon immer noch zum Anbeißen aus - und gibt seinen Mitmenschen damit eine Steilvorlage, um über seinen Nachnamen zu scherzen: "Zwei- bis dreimal die Woche muss ich mir Speckwitze anhören. Neulich fragte mich jemand, ob das mein Künstlername sei. Ich meinte: 'Nein!' Wie bescheuert müsste ich sein, mir einen Namen zuzulegen, der alle zum Verarschen animiert?"



Seit 28 Jahren ist er mit seiner Frau Kyra Sedwick verheiratet - in Hollywood eine echte Ausnahme: "Darauf bin ich auch ziemlich stolz. Nicht auf die Institution Ehe, aber dass ich so eine Frau haben darf. Sie ist so stark und unabhängig. Auch beruflich hat sie immer ihr Ding durchgezogen und sich nichts gefallen lassen. Sie war immer eine Feministin, ohne das zu titulieren. Meine Tochter Sosie hingegen nennt sich mit ihren 25 Jahren ganz bewusst eine." Dass Frauen im Filmbusiness für den gleichen Job weniger Geld bekommen als Männer, findet Bacon verrückt: "Es ist aber nicht nur das. In Hollywood werden fast alle Filme von Männern geschrieben und produziert. Und das Filmteam von Regie bis Kamera ist ebenfalls meist männlich! Bei 'I Love Dick' ist es andersherum: Die Serie wurde komplett von Frauen gemacht. Alleine das wird eine Welle machen. Das finde ich toll."



Wenn er verloren aussehende Menschen in seinen Heimatstädten New York und L. A. sieht, kann Kevin Bacon nicht anders, als ihnen den richtigen Weg zu zeigen. Manche sind irritiert, wenn auf einmal ein Hollywood-Star neben ihnen steht und seine Hilfe anbietet. Andere erkennen ihn gar nicht: "So wie neulich. Wir wohnen in Los Angeles beim Griffith Park, dort gibt es Koyoten. Eine Frau meinte, ob ich sie ein Stück begleiten könnte, da sie Angst hätte. Ich meinte: 'Klar.' Wir gingen zehn Minuten schweigend hintereinander her. Dann sagte sie danke und verschwand."



