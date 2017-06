Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88,50 Euro belassen. Am wichtigsten sei die Erkenntnis, dass sie ihre Erwartungen für den operativen Gewinn (Ebita) für 2017 bis 2019 nicht ändern müssten, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorgelegten Studie. Auch die Markterwartungen erschienen trotz einiger kurzfristiger Herausforderungen für den Flugzeugbauer erreichbar./mis/zb

