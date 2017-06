Köln - Die Ankündigung vorgezogener Neuwahlen in Großbritannien durch die konservative Premierministerin Theresa May war überraschend - in Bezug auf das Wahlergebnis erwartet David Page, Ökonom bei AXA Investment Managers, dagegen keine großen Überraschungen. Dennoch könnte es nach der Wahl am 8.

Den vollständigen Artikel lesen ...