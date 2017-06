Eon hat im US-Bundesstaat Arizona einen Batterie-Großspeicher mit zehn Megawatt Kapazität in Betrieb genommen. Der Speicher ist mit einem Zwei-Megawatt-Solarpark gekoppelt.Die nordamerikanische Tochtergesellschaft des deutschen Energiekonzerns Eon hat ihr erstes Großspeicher-Projekt in Nordamerika in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um das Projekt Iron Horse im Technologiepark der University of Arizona nahe der Stadt Tucson, das einen Batterie-Großspeicher und ein Photovoltaik-Kraftwerk miteinander verbindet. Wie Eon am Donnerstag mitteilte, sollen der Lithium-Titanoxid-Speicher mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...