Der Nikkei 225 erreichte am Freitag den höchsten Stand seit 18 Monaten. Mit Japans Leitindex kann es weiter aufwärts gehen. Ein Call-Optionsschein auf den Nikkei mit Basispreis bei 20000 Punkten und Fälligkeit im Dezember kann von steigenden Notierungen profitieren. Im Update: Evonik.

An den Börsen Asiens herrschte am Freitag eine positive Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 übersprang erstmals seit anderthalb Jahren oder Dezember 2015 die bedeutende Marke von 20000 Punkten. Die Aktienkurse Asiens folgten damit den guten US-Vorgaben des Vorabends. Angetrieben von einem schwachen Japanischen Yen führte die Börse Tokios die asiatischen Märkte an, indem der Nikkei 225 um 1,6 Prozent auf 20177 Punkte zulegte und dadurch seine seit sechs Wochen anhaltende, positive Tendenz mit steigenden Kursen fortsetzte. Dabei überwand der Nikkei erst im Mai den Bereich um 19600 Punkte, der ihn seit Ende letzten Jahres als Widerstand im Weg gestanden war, scheiterte trotz mehrerer Anläufe im Zuge der Aufwärtsbewegung aber noch am Überwinden der runden Zahl. Das sorgte für weiteren Schub, so dass der Index nun mit dem Überwinden der Marke von 20000 Punkten den nächsten Schritt gehen konnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...