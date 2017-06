St. Gallen (ots) -



Die Debrunner Acifer AG hat die Rohrverbindungssysteme «Kuppeln»,

«Pressen» und «Schweissen» anhand drei identischer Testinstallationen

verglichen und bewertet. Eine Broschüre sowie ein Kurzfilm

dokumentieren die individuellen Stärken der Systeme und bieten Tipps

für die korrekte Anwendung.



Ob bei Heizungs- und Sprinkleranlagen, Kälte- und

Kühlwasserleitungen, Abwasser- und Druckluftleitungen oder

verschiedene Sanitär- und Industrieanwendungen: Die

Verbindungssysteme «Kuppeln», «Pressen» und «Schweissen» gehören zu

den gängigsten Verbindungsmethoden bei Rohrinstallationen. Doch

welches System eignet sich für welche Anwendung am besten? Um dies

herauszufinden, hat die Debrunner Acifer AG die drei

Rohrverbindungssysteme anhand identischer Testinstallationen

untersucht. Eine Broschüre sowie ein Kurzfilm dokumentieren die

Systeme im Detail und präsentieren die Vor- und Nachteile der

einzelnen Methoden im direkten Vergleich.



Kupplungs-Verbindungen lassen sich beispielsweise ohne komplexes

Fachwissen einfach und schnell verarbeiten - auch bei grösseren

Rohrdurchmessern mit längeren Leitungsabschnitten. Nachteilig sind

die fixen Einbaumasse der Formteile. Die einfachste Lösung bieten

Press-Verbindungssysteme. Die rasche und rationale

Installationsmethode kann auch in brandgefährdeten Räumen angewendet

werden. Allerdings beschränkt sich dieses System auf kleinere

Rohrdimensionen. Bei komplexen Lösungen und engen Platzverhältnissen

eignet sich das Autogenschweissen am besten. Diese Technik setzt aber

eine hohe Fachkompetenz voraus und ist zeitaufwendiger als die

anderen Systeme.



Sämtliche Resultate und Vergleiche zu den einzelnen

Rohrverbindungssystemen sind auf der Website von Debrunner Acifer AG

abrufbar. Das Unternehmen steht gerne für weitere Auskünfte und

eingehende Beratungen zur Verfügung. www.d-a.ch/vergleich



Debrunner Acifer



Die Debrunner Acifer AG wurde vor über 260 Jahren gegründet und

gehört heute zu den traditionsreichsten Unternehmen der Schweiz.

Debrunner Acifer ist ein kompetenter B-2-B Handelspartner für

Bewehrungen und Bewehrungstechnik, Stahl und Metalle,

Wasserversorgung und Tiefbau, Haustechnik, Spenglerei- und

Dachbedarf, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und

Arbeitsschutz. Das Unternehmen besteht aus über 26 Standorten in der

ganzen Schweiz und bildet rund 150 Lehrlinge aus.



Die traditionsreiche Schweizer Firmengruppe verfügt zusätzlich zu

zahlreichen regionalen Lager und Verkaufsstandorten auch über

umfangreiche Anarbeitungskapazitäten und ein breites Sortiment - über

160'000 Artikel. Diese Produkte lassen sich mittels Facettenfilter

einfach und schnell auch im E-Shop von Debrunner Acifer bestellen -

bei Bedarf auch von Tablets und Smartphones aus. Die Debrunner Koenig

E-Business Plattform wurde an der «Best of Swiss Web Award Night

2014» in der Kategorie Business mit Bronze ausgezeichnet. Beim Swiss

E-Commerce-Award 2016 erreichte der Debrunner Acifer Onlineshop eine

Platzierung in den Top 5.



Bei Profi-Handwerkern und KMUs sind die eigenen Handwerkerzentren

sehr beliebt. Debrunner Acifer führt an 22 Standorten in der Schweiz

ein breites Lagersortiment mit Werkzeugen und Maschinen,

Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Haustechnik,

Spenglerhalbfabrikaten, Wasserversorgung und Tiefbauprodukten.



Weitere Informationen: www.d-a.ch.



