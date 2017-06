N2 ThreatAvert von Nominum schützt das Gaming-Website-Netzwerk von LR Data und dessen Spieler überall auf der Welt vor bösartigen Cyberbedrohungen

Nominum™, der DNS-basierte Branchenführer für Sicherheit- und Diensteinnovation gab heute bekannt, dass LR Data Center and Solutions, Inc. (LR Data), ein Tochterunternehmen von Leisure Resorts World Corporation (LRWC), der wichtigsten Gaming-Größe in Asien, mittels der N2™ ThreatAvert-Lösung von Nominum die Internetnutzung von Millionen Online-Gamern weltweit sichern wird.

LR Data, ein Anbieter von Telekommunikations- und standortneutralen Technologiediensten, der zahlreiche Gaming-Websites in ganz Asien hostet, wird die DNS-basierte Netzwerkschutzlösung von Nominum zur Sicherung seiner Online-Gaming-Geschäfte wie auch seiner Nutzer gegen zukünftige Cyberangriffe wie beispielsweise DDoS- oder PRSD-Angriffe (also Angriffe der Kategorien Distributed Denial of Service und Pseudo-Random Sub Domain) einsetzen. LR Data verfügt über einen umfangreichen Kundenstamm an Gaming-Anbietern in der philippinischen Sonderwirtschaftszone "CEZA" (Cagayan Economic Zone Authority) und über eine wachsende Kundenzahl unter den Unternehmen, die zu den philippinischen Amusement Gaming Corporation Offshore Gaming Operators gehören, sowie unter den Betreibern von North Cagayan und denen der Aurora Pacific Economic Zone und Freeport Authority. LR Data besitzt zudem mehrere Niederlassungen in Hongkong, Makati und Cagayan.

Angesichts der starken Zunahme an Cyberkriminalität überall auf der Welt - und der Tatsache, dass zahlreiche Angriffe sich speziell gegen Online-Gaming-Website richten bietet LR Data einen besonders robusten Managed Security Service an, der das Geschäft von Gaming-Hub-Anbietern und Kunden gegen DNS-Spoofing schützt, das andernfalls zu Leistungsminderung, der Kategorisierung als unsichere Website (Internet-Blacklisting) und Einnahmeverlusten führen kann. Zudem gewährleistet LR Data mit N2 ThreatAvert eine sichere und gefahrlose Umgebung für Gaming-Communites, schützt dabei die Geräte der Spieler gegen Botnets und Virenbefall, gewährleistet die Sicherheit persönlicher Daten und stellt sicher, dass die Verbindungen zu den wirklichen Websites der Spieleanbieter hergestellt werden.

"Nominum gehört zu den Branchenführern in DNS-basierter Sicherheit und dank der Stärke des unternehmenseigenen Data-Science-Teams bieten seine Produkte einen tiefgreifenden und umfassenden Schutz, mit dem andere Lösungen nicht mithalten können", erklärte Ed Lopez, Chief Technology Officer von LR Data. "Die Bereitstellung solider, netzwerkgestützter Sicherheitsdienste für LR Data stärkt das Vertrauen in unsere Marke und verschafft unseren Kunden die Gewissheit, dass ihr Gaming-Netzwerk sichere, funktionsfähige Websites hostet, bei denen man sich darauf verlassen kann, dass sie sicher und verlässlich funktionieren."

"Als ein Branchenführer der Online-Gaming-Branche genießen der Schutz unserer Kunden und ihrer Nutzer, sowie die Gewährleistung einer optimalen Funktionsfähigkeit unseres Netzwerks und die Gewährleistung von Integrität, als einem Schlüsselfaktor für den guten Ruf des Markenimages jeder Website, oberste Priorität", äußerte John Cornejo, Chief Development Officer für LR Data. Die Nominum-Lösung und die DNS- bzw. Cybersicherheitsexpertise des Unternehmens helfen uns im Zusammenspiel mit den IT-Managementdiensten von LR Data, unseren Kunden verlässliche Rahmenbedingungen zu bieten, und verschaffen uns einen wichtigen Vorsprung gegenüber anderen Online-Gaming-Anbietern."

N2 ThreatAvert: Netzwerkschutz ist der Garant für die Sicherung des digitalen Alltags der Verbraucher

N2 ThreatAvert von Nominum bietet Echtzeitschutz gegen Bedrohungen, die innerhalb der Strukturen von Dienstanbietern und ihrer Managed-Service-Netzwerke erwachsen und die Internetnutzung ihrer Endkunden beeinträchtigen. Die DNS-basierte Lösung stellt sicher, dass Nutzer auf echte Gaming-Websites zugreifen und auf diesen normal spielen sowie dass Gaming-Unternehmen ihre Angebote monetarisieren können. N2 ThreatAvert verhindert, dass die IP-Adressen von Portalen und Unternetzwerken auf Sperrlisten landen, wie dies während DDoS- und PRSD-Angriffen oder bei Virenbefall von Geräten der Fall sein kann, was in der Regel mit Gewinnverlusten verbunden ist. Durch die Sicherung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Gaming-Websites erleichtert N2 ThreatAvert es Unternehmen wie LR Data, eine bessere Dienstqualität zu bieten und somit den eigenen Nettoprofit sowie den seiner Kunden zu steigern.

Dank stets aktuellster, durch Nominum Data Science validierte Daten gewährleistet N2 ThreatAvert unerreichte Genauigkeit und beseitigt das Potenzial von Fehlalarmen, die andernfalls den Datenverkehr berechtigter Teilnehmer blockieren würden. Die Datenexperten von Nominum bearbeiten jeden Tag 100 Mrd. DNS-Transaktionen, um auftretende Cyberbedrohungen zu ermitteln und nachzuweisen. N2 ThreatAvert ist äußerst anpassungsfähig und hat sich nachweislich als sehr erfolgreich bei der Abwehr schnell veränderlicher Bedrohungen erwiesen. Es ist vollständig automatisiert, sodass für operative Teams nach der Einrichtung keine weitere Arbeiten anfallen und diese zugleich die Gewissheit eines vollständigen Schutzes der DNS-Server haben.

"Die Internetsicherheit für Verbraucher und der Schutz des Geschäftsbetriebs ist Teil unserer Mission, die Nutzung von sicheren, hochleistungsfähigen Online-Diensten zu gewährleisten", sagte Jari Heinonen, Vice President Asia Pacific bei Nominum. "LR Data kennt die Risiken, die bestehen, wenn die eigenen Netzwerke gegen Gefahren aus dem Darknet nicht hinreichend geschützt sind. Der Einsatz von N2 ThreatAvert wird zur Absicherung eines reibungslosen Betriebs für ihre Gaming-Website-Kunden beitragen und der internationalen Gaming-Community ein Gefühl der Sicherheit geben."

Nominum N2 Application Suite: Bereitstellung von Closed-Loop-Security bei Managed Services

Die Nominum N2-Produktsuite wurde mit dem Ziel der Optimierung und Sicherung der Online-Aktivitäten von Verbrauchern und Geschäftskunden durch robusten, DNS-basierten Netzwerkschutz, die Absicherung von Abonnenten/Geräten und personalisierte Benachrichtigungen im Falle von Sicherheitslücken konzipiert und bietet damit einen geschlossenen Sicherheitskreislauf (Closed Loop Security). Durch die Kombination aus der in der Branche führenden, vereinheitlichten CacheServe-DNS-Plattform Vantio™ und N2 stärken die Internetdienstanbieter (ISPs) ihren Wettbewerbsvorteil, beschleunigen ihr Umsatzwachstum und steigern die Markentreue. Zur vollständigen Produktsuite gehören:

Vantio CacheServe bietet hohe Netzwerkverfügbarkeit und niedrige Latenz für ISP-Netzwerke.

bietet hohe Netzwerkverfügbarkeit und niedrige Latenz für ISP-Netzwerke. N2 ThreatAvert bietet durch akkurate, anpassungsfähige und automatisierte Technologie pro-aktiven Schutz von ISP-Netzwerken gegen Cyberbedrohungen.

bietet durch akkurate, anpassungsfähige und automatisierte Technologie pro-aktiven Schutz von ISP-Netzwerken gegen Cyberbedrohungen. N2 Secure Consumer stellt den Verbrauchern personalisierte Internetsicherheitslösungen zur Verfügung, wie beispielsweise Kindersicherungen, und schützt Privathaushalte vor Malware-, Ransomware- und Phishingangriffen.

stellt den Verbrauchern personalisierte Internetsicherheitslösungen zur Verfügung, wie beispielsweise Kindersicherungen, und schützt Privathaushalte vor Malware-, Ransomware- und Phishingangriffen. N2 Secure Business Sicherheit als eine Dienstlösung, mit deren Hilfe ISPs SMB- und unternehmensweite Schutzmaßnahmen gegen Cyberbedrohungen zur Verhinderung von Phishing, Botnets sowie Zero-Day-Maleware-Angriffen umsetzen können.

Sicherheit als eine Dienstlösung, mit deren Hilfe ISPs SMB- und unternehmensweite Schutzmaßnahmen gegen Cyberbedrohungen zur Verhinderung von Phishing, Botnets sowie Zero-Day-Maleware-Angriffen umsetzen können. N2 Reach browserintegrierte Plattform zum Management der Kommunikation mit Abonnenten sowie von Kampagnen, die nachweislich effektiver als E-Mail, Direct Mailing, Telefonanrufe oder Textnachrichten ist.

Über Nominum

Nominum™ ist einer der Pioniere und globalen Marktführer im Bereich DNS-basierte Sicherheits- und Services-Innovationen. Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen bietet eine integrierte Suite von DNS-basierten Lösungen der Carrier-Klasse an, mit denen Festnetz- und Mobilfunkbetreiber ihre Netzwerke schützen und verbessern, die Sicherheit für gewerbliche und private Teilnehmer verstärken und innovative Mehrwertdienste anbieten können, die sich monetarisieren lassen. Das Ergebnis sind eine erhöhte Flexibilität der Services, ein höherer Durchschnittserlös pro Nutzer, intensivere Markenbindung sowie ein starker Wettbewerbsvorteil. Mehr als 130 Service-Provider in über 40 Ländern vertrauen Nominum bei der Bereitstellung sicherer, individuell anpassbarer Internetlösungen und der Schaffung von Mehrwert für über eine halbe Milliarde Nutzer. Die DNS-Software von Nominum beantwortet jeden Tag weltweit 1,7 Billionen Anfragen etwa 100-mal so viele Transaktionen wie die tägliche Gesamtmenge aller Tweets, Likes und Suchanfragen in den großen Netzwerken und Suchmaschinen. Weitere Informationen finden Sie auf nominum.com.

