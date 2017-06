Die Vorfreude unter den Commerzbank-Aktionären steigt, denn momentan befindet sich das 12-Monats-Hoch bei 9,68 (letztmals am 05.05.2017 erreicht) in absoluter Schlagdistanz (Abstand: 2,5%). Bis zum Allzeithoch vom 22.03.2000 ist es aber noch ein weiter Weg, ganze 96,4% müsste die Commerzbank-Aktie noch steigen. Im Dax erreichten in 2017 bislang 9 Aktien ein neues Allzeithoch,...

Den vollständigen Artikel lesen ...