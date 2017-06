FMW-Redaktion

Es ist vollbracht: die Bilanzsumme der Bank of Japan hat nun, das zeigen Daten der japanischen Notenbank, die Fed überholt. Damit hat sich die Bilanzsumme der Bank of Japan seit dem Jahr 2013, als das QE der BoJ begann nach dem Amtsantritt von Ministerpräsident Abe, mehr als verdreifacht! Sie liegt nun bei 500 Billionen Yen, was knapp 4,5 Billionen Dollar entspricht. Auffallend ist jedoch, dass der Zuwachs der Bilanzsumme der Bank of Japan zuletzt sich deutlich verlangsamt hat, offenkundig, weil die kaufbaren Anleihen rarer werden.

Der Sitz der Bank of Japan in Tokyo Foto: Gemeinfrei

Ganz dicht hinter der Bank of Japan folgt schon die EZB (gelbe Linie), die G3-Ntenbanken Fed, EZB und Bank of Japan liegen nun fast gleichauf:

Bank of Japan's balance sheet hit new milestone as it tops 500 trillion yen, overtaking Fed's balance sheet. https://t.co/LmFDpSNp6h pic.twitter.com/2Eos7H9exi

- Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 2, 2017

Folgender Chart zeigt, dass es eine weitgehende Parallele zwischen den Bilanzsummen der Notenbanken sowie der Entwicklung des Leitindex S&P500 gibt:

Grafik:zerohedge.com

Die Aktienmärkte dieser Welt hantieren derzeit auf Allzeithoch, sichtbar etwa ...

