Bei Goldpack steht der Kunde im Mittelpunkt. In den Büros und Montagehallen in Maribor sind alle Mitarbeiter auf Sondermaschinenbau getrimmt. Bojan Cizey, Geschäftsführer der Brauerei LaŠko in der Nähe Ljubljanas, übrigens eine 100-Prozent-Tochter von Heineken, bestätigt dies: "Wir waren begeistert von den Lösungen, die uns seitens Goldpack angeboten wurden. Die Projektabteilung hat schon mit der 3-D-Simulation unseren Vorstellungen entsprochen", berichtet der Brauerei-Manager von einer bereits seit annähernd 20 Jahren währenden Geschäftsbeziehung und fügt gleich einen besonders wichtigen Punkt für Heineken an: Der Goldpack-Service sei rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche erreichbar - das nicht nur in Slowenien. Und Sicherheit, sagt Cizey, gehe bei Heineken über alles. Er verweist dabei nur auf magnetisch verriegelte Türen der Klasse 4, die bei Goldpack Serie seien. Beim weltweit drittgrößten Bierbrauer hat Goldpack zuletzt den Palettentransport samt -lift auf neue Beine gestellt und auch einen Palettendoppler errichtet, die den LaŠko-Geschäftsführer in Sachen Qualität und Flexibilität noch immer vollends überzeugen. "Was uns aber besonders zusagt, ist der Service von Goldpack. Größere Wettbewerber von Goldpack reden immer nur davon, haben ihn aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...