Baierbrunn (ots) - Dass man bei Unfällen oder Unglücken seine Neugier im Zaum halten sollte, vermittelt der überwiegende Teil der Eltern in Deutschland seinem Nachwuchs. In einer repräsentativen Umfrage des Apothekenmagazins "Baby und Familie" geben 81,5 Prozent der Frauen und Männer mit Kindern an, ihrem Sohn oder ihrer Tochter beigebracht zu haben, dass sich Gaffen bei Unfällen oder Unglücken anderer nicht gehört.



Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Apothekenmagazins "Baby und Familie", durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 1.093 Frauen und Männern, die Kinder haben.



Dieser Text ist nur mit Quellenangabe "Baby und Familie" zur Veröffentlichung frei.



OTS: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54201 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54201.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de