Bei der Lufthansa nehmen derzeit die Analysten reihenweise die Kursziele hoch. Gleichzeitig läuft die Aktie auf die langfristige Widerstandszone bei 18 Euro zu. Wir stellen deshalb einen Discount-Put (PR45P2) und einen Turbo-Bear (CY2UEY) in die ISIN-Liste. Franz-Georg wird das Chart-Bild am Dienstag einordnen. Die Lufthansa profitierte zuletzt vom starken Euro, denn Öl wird in US-Dollar abgerechnet. ...

