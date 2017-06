Frankfurt - Als Mario Draghi am 30. Mai vor Vertretern des Europäischen Parlaments sprach, machte er deutlich, dass er sich die Optionen offen halten möchte, wie und wann die Normalisierung der Geldpolitik zu erfolgen hat, so Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income bei Allianz Global Investors.

