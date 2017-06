Der Eurokurs hat sich am Freitagmorgen kaum bewegt. Noch am Vortag war der Kurs von den robusten Konjunkturdaten der USA belastet worden. Analysten rechnen erst am Nachmittag mit weiteren Impulsen.

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1218 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig über dem Niveau vom Donnerstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs ...

