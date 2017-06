Entsprechend gut gefüllt war der Seminarraum im dritten Stock des Elektro Technologiezentrums Stuttgart, denn es ist nicht einfach - auch für einen Fachmann - sich in den Regelwerken zurechtzufinden und dazu zählen ja bekanntermaßen nicht nur die VDE-Bestimmungen. So ging es - nach der Begrüßung und Vorstellung der Referenten durch Rolf-Dieter Kureck, dem Bereichsleiter Aus- und Weiterbildung am etz, - gleich los mit den über den Tag verteilten Vorträgen.

Neuerungen der DIN VDE 0100-443 und -534

Die ersten Unwetter sind für das Jahr 2017 schon wieder Geschichte, doch steht die Gewitter-Saison uns erst noch bevor. Frank Ziegler, Dozent am etz und Autor unserer Rubrik »Praxisprobleme«, gab zunächst einen Überblick zu den Grundlagen der Entstehung von Blitzen und den damit verbundenen Entladungen (Bild?1). Interessant war in diesem Zusammenhang, dass für öffentliche Gebäude eine Risikoanalyse zwar verpflichtend, die Anzahl der Blitze, die in diesem Gebiet im Durchschnitt niedergegangen waren (siehe www.blids.de), jedoch nicht entscheidend ist bei der Bewertung.

Natürlich gab es zum Themenfeld »Blitz- und Überspannungsschutz« erneut die Frage nach dem Bestandsschutz. Hier gab Frank Ziegler zur Antwort, dass allein der Betreiber festlegt, ob eine äußere Blitzschutzanlage errichtet werden soll, und es sei »eine differenzierte Betrachtung notwendig.« Es gäbe letztendlich kein »Muss«, bei Bestandsbauten nachzurüsten. Besonderes Augenmerk legte der Referent dann auf die normativen Neuerungen, insbesondere der DIN VDE 0100-443 und -543. Der Teil 443 berücksichtigt nun auch Freileitungen (Bild?2).

Allerdings sind, so Ziegler, andere von außen kommende Leitungen, z.B. Ladestationen, nicht dabei. Wichtig sind für ihn Einschläge direkt in oder neben die Versorgungsleitungen, also hier die Blitzeinschlags-Varianten »S3« und »S4«. Hier erweitert sich die Norm bis zum Speisepunkt, also dem HAK. Für Niederspannungs-Freileitungen ist damit, so der Referent weiter, bei beiden Teilen der Norm (-?443 und -?534) der SPD Typ 1 nun verbindlich gefordert.

