FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Freitagmittag aus seiner jüngsten Handelsspanne ausgebrochen und hat bei 12 850,96 Punkte ein Rekordhoch erreicht. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex noch 1,40 Prozent im Plus bei 12 841,83 Punkten. Weitere Impulse könnten am Nachmittag vom wichtigen US-Arbeitsmarktbericht kommen.

"Jetzt hat der Dax die Chance, in Richtung 13 000 Punkte durchzustarten", schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Er verwies auf die Wall Street, die am Donnerstag nach guten amerikanischen Wirtschaftsdaten und dem angekündigten Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen ihre Rekordjagd fortgesetzt hatte. "Auch wenn es politisch und ökologisch eher tragisch ist: Der Ausstieg verringert die unmittelbaren Kosten für die US-Wirtschaft", sagte der Experte. Falls die Arbeitsmarktzahlen aus den Vereinigten Staaten stärker ausfielen als erwartet, könnte es für den Dax noch weiter bergauf gehen./gl/stb

