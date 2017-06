Im Tagesverlauf hat der Dax ein neues Allzeithoch erreicht. Und nach kurzen Kurskorrekturen einzelner Aktien spricht die Stärke des Gesamtmarkts für einen weiteren Dax-Anstieg. Anleger sollten aber die Risiken kennen.

Spekulationen auf ein schnelleres Wachstum der Weltwirtschaft und überraschend starken US-Konjunkturdaten haben nicht nur die Wall Street, sondern auch den Dax am Freitag beflügelt. Der deutsche Leitindex stieg um 1,4 Prozent und notierte mit 12.846 Punkten so hoch wie noch nie. Damit könnte der Leitindex seine seit Mitte Mai nahezu zementierte Handelsspanne zwischen 12.500 und 12.700 Punkten hinter sich gelassen haben. Auch der MSCI-Weltindex hatte am Morgen bereits seine bisherige Bestmarke übersprungen.

Je höher der Aktienmarkt klettert, umso stärker richten Anleger den Blick auf die Risiken. Die Angst vor der Zinswende war und ist das zentrale Argument, das die große Hausse an den Aktienmärkten ins Wanken bringen kann. Auch wenn man nicht zu denjenigen gehört, die den Aufschwung zuallererst als Blase der Notenbanken abtun, wäre ein deutlicher Zinsanstieg für Aktien ein Nachteil.

Doch nach einem großen Zinsanstieg sieht es derzeit überhaupt nicht aus. Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa und Deutschland ist die Inflation - die ohnehin nur mühsam in Gang gebracht wurde -wieder auf dem Rückzug. Zinserhöhungen durch die Notenbanken werden damit wieder unwahrscheinlicher. Und wenn sie doch kommen sollten, dürften sie nur marginal ausfallen - und womöglich versehen mit dem salomonischen Hinweis, dass es damit erst einmal genug sei.

Der Rückgang der Inflationsdaten überrascht nicht. Seit Monaten ist absehbar, dass die Energiepreise nicht durchstarten. Zwar hält sich der Ölpreis um 50 Dollar, doch im Szenario einer Öl-Hausse hätte er schon lange bei 60 bis 70 Dollar sein müssen. Bei den Inflationsdaten, die ohne Energie gerechnet werden, hatte sich schon bisher kaum etwas bewegt.

