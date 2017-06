Mainz (ots) - ZDFneo-Programmänderung



Woche 28/17 Sonntag, 09.07.



Bitte Programmänderung beachten:



17.05 Death in Paradise Die einsame Insel (vom 7.7.2017)



17.55 Death in Paradise Cricket im Blut (vom 7.7.2017)



18.45 Dicte Die Afrikanerinnen (vom 1.4.2016) Dicte Svendsen Iben Hjejle John Wagner Lars Brygmann Anne Skov Larsen Lærke Winther Torsten Svendsen Lars Ranthe Bo Skytte Dar Salim Rose Svendsen Emilie Claudius Kruse Linda Bendtsen Ditte Ylva Olsen Otto Kaiser Peter Schrøder und andere Musik: Jeppe Kaas Kamera: Balthazar Hertel Buch: Dorte W. Høgh, Ida Maria Rydén Regie: Kasper Barfoed Dänemark/Deutschland 2014



(Die Sendung "Inspector Lynley" um 18.45 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)



