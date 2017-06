Stuttgart - Nachdem schlechte US-Konjunkturdaten dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch den Wind aus den Segeln genommen hatten, startete der DAX am Donnerstag freundlich in den Juni und notierte oberhalb von 12.600 Punkten, so die Börse Stuttgart.Das Geschäftsklima in der Region Chicago habe sich im Mai deutlicher verschlechtert als erwartet. Der entsprechende Index sei von 58,3 Punkten im Vormonat auf 55,2 Punkte gefallen. Das sei der schwächste Wert seit Januar. Experten hätten einen Indexstand von 57,0 Punkten erwartet. Die Daten würden sich einreihen in eine wachsende Liste schwächelnder Zahlen, die darauf hindeuten könnten, dass die Konjunktur in Amerika bereits wieder an Fahrt verliere.

