FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem die deutschen Nebenwerteindizes an den vergangenen Tagen schon neue Rekordhochs markiert haben, hat es am Freitag auch der DAX geschafft. Im Hoch erreichte er 12.851 Punkte und übertraf damit den alten Rekord vom 16. Mai um 9 Zähler. Zum Vortag entspricht das einem Plus von 1,4 Prozent. Auch die US-Indizes hatten zuletzt neue Allzeithochs erreicht, der Dow-Jones-Index am Donnerstag allerdings nur auf Schlusskursbasis.

"Wir sehen heute Käufe querbeet", so ein Aktienhändler. Hintergrund der ungebrochenen Risikofreude dürften optimistische Konjunkturerwartungen sein. Bei den Branchen liegen denn auch als zyklisch geltende an der Spitze. Der Stoxx-Automobilindex gewinnt 1,9 Prozent, der Bankenindex 1,5 Prozent. "Der Ausbruch der Indizes treibt Investoren wieder in die zyklischen Branchen", sagt ein Händler. Neue fundamentale Nachrichten gebe es nicht, was sich an den relativ gleichförmig verteilten Kursgewinnen zeige. "Bei den beiden Sektoren kommt dazu, dass sie aus ihrer zweiwöchigen abwärtsgerichteten Konsolidierung nach oben ausgebrochen sind und sie damit beendet haben", so der Händler weiter. Im Minus liegen nur die Öl- und die Rohstoffwerte. Sie leiden unter kräftigen Verlusten bei den Ölpreisen.

June 02, 2017

