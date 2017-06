Weiter aufwärts dürfte es mit den US-Aktien am Freitag gehen. Nach den Rekordständen des Vortages bleibt die Stimmung freundlich, weiter befeuert auch von den starken Märkten in Asien und Europa. Allerdings dürfte ein zentrales vorbörsliches Konjunkturdatum mit entscheidend sein: Denn gegen 14.30 Uhr MESZ wird der US-Arbeitsmarktbericht für Mai veröffentlicht. Wie stets werden die Daten in ihrer Rückwirkung auf die Geldpolitik abgeklopft werden, wobei eine Zinserhöhung durch die Fed im Juni als ziemlich sicher gilt. "Erneut solide Arbeitsmarktdaten dürften die Erwartung einer Juni-Anhebung besiegeln, was aber nicht zu größeren Ängsten führen dürfte", sagen die Strategen der Commerzbank. Die Märkte erwarten einen solchen Schritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 96 Prozent.

Unter den Einzelwerten legen Broadcom vorbörslich knapp 5 Prozent zu. Der Halbleiterkonzern wies am Donnerstag nach der Schlussglocke besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen aus. Der Umsatz schoss auf Jahressicht um 18 Prozent in die Höhe, Analysten hatten dem Konzern weniger zugetraut. Auch beim Ergebnis schnitt die Gesellschaft besser als prognostiziert ab. Zudem überraschte das Unternehmen mit dem Ausblick auf das laufende Quartal positiv.

Workday geben dagegen 2,5 Prozent nach - und dies, obwohl der digitale Dienstleister für das Personalwesen einen Umsatzausblick über Markterwartung geliefert und auch mit den Erstquartalszahlen besser als prognostiziert abgeschnitten hat. Zudem wurde der Jahresausblick angehoben. Allerdings war die Aktie seit Mitte April schon sehr gut gelaufen.

