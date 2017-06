Die FinLab AG habe im letzten Geschäftsjahr sowohl beim Ergebnis je Aktie als auch beim Net Asset Value signifikante Steigerungen verbucht und damit die Analysten von GBC überzeugt. Das Researchhaus konstatiert für die Aktie hohes Kurspotenzial.

Die FinLab AG habe für das Geschäftsjahr 2016 erneut sehr erfreuliche Zahlen vorlegen können. So sei das Ergebnis je Aktie (EPS) erneut deutlich auf 3,08 Euro (Vorjahr: 1,44 Euro) gesteigert worden. Auch der Net-Asset-Value (NAV) habe im Geschäftsjahr 2016 einen signifikanten Anstieg von 20 Prozent auf 14,79 Euro erzielt.

Als den Haupttreiber der erneut starken Geschäftsentwicklung sieht GBC das gute Voranschreiten der Beteiligungsunternehmen. Insbesondere die Beteiligung an der Deposit Solutions GmbH habe wesentlich zur Wertentwicklung beitragen. Bei der im Juni 2016 durchgeführten Kapitalerhöhung sei Deposit Solutions mit über 100 Mio. Euro bewertet worden, woraus sich für die FinLab AG ein großer Ergebnisbeitrag im Jahr 2016 ergeben habe.

Aber auch bei den weiteren Beteiligungen habe FinLab wesentliche Fortschritte erzielt. So sei bei nextmarkets eine Kapitalerhöhung durchgeführt worden, bei der sich nach Aussage von GBC namhafte Investoren beteiligt haben. Die Beteiligung Kapilendo habe eine Kooperation mit dem Immobilienexperten Engels & Völkers vereinbart, in deren Rahmen Privatanlegern die Chance eröffnet werden solle, sich an großen Immobilienprojekten zu beteiligen. Damit werde ein vollkommen neues Marktsegment erschlossen, woraus sich nach Darstellung von GBC für Kapilendo hohe Chancen ergeben.

Insgesamt bewertet GBC die Entwicklung der FinLab AG im Geschäftsjahr 2016 als sehr zufriedenstellend. Zwar habe die wichtige Beteiligung an der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA keinen Wertzuwachs beigesteuert, doch seien in der Beteiligung an dem börsennotierten Unternehmen laut GBC stille Reserven vorhanden, da der Wertansatz bei FinLab mit dem Börsenkurs erfolge, der aktuell mehr als 30 Prozent unterhalb des NAV liege.

Unter Berücksichtigung dieser stillen Reserven, der neuen Beteiligung an Fastbill sowie der stabilen Cashflows aus dem klassischen Finanzdienstleistungsgeschäft sehen die GBC-Analysten auf Basis der NAV-Bewertung einen neuen fairen Wert von 18,50 Euro je FinLab-Aktie (bisher 18,32 Euro). Damit sei für die Aktie unverändert ein hohes Aufwärtspotenzial gegeben, weshalb das Researchhaus sein Rating "Kaufen" bestätigt hat.

