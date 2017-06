Wer ein Haus bauen will, muss im Vorfeld genügend Platz für die Wärmedämmung einkalkulieren. Der Bundesgerichtshof kam am Freitag durch einen Nachbarschaftsstreit zu einer entsprechenden Entscheidung.

Wer sein Haus direkt an die Grundstücksgrenze baut, sollte von vornherein ausreichend Platz für die Wärmedämmung einkalkulieren. Im Streit mit den Nachbarn haben Eigentümer sonst schlechte Karten. Das ergibt sich aus einem am Freitag verkündeten Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe. (Az. V ZR 196/16)

Die ...

