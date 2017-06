FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag vor der Veröffentlichung neuer Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt moderat zugelegt. Händler sprachen von einer Gegenbewegung zu den Verlusten am Vortag. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,10 Prozent auf 162,43 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,28 Prozent.

Nach einem ruhigen Vormittagshandel rückt nachmittags der monatliche Jobbericht der US-Regierung in den Mittelpunkt. Es wird mit einem soliden Stellenaufbau, einer konstant niedrigen Arbeitslosigkeit und anhaltend moderaten Lohnsteigerungen gerechnet. Analysten sehen allerdings Enttäuschungspotenzial, weil der Jobbericht des Dienstleisters ADP am Donnerstag positiv überrascht hatte. Die Erwartungen an den Regierungsbericht wurden dadurch in die Höhe geschraubt./bgf/jkr/stb

ISIN DE0009652644

AXC0138 2017-06-02/13:01