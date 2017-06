Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steht auch am Freitagmittag auf breiter Front im Plus. Der Leitindex SMI kam im frühen Handel im Zuge positiver Vorgaben aus Übersee bis auf wenige Zähler an die Marke von 9'100 heran, von wo aus es nicht mal 40 Punkte bis zum bisherigen Jahreshoch von Mitte Mai sind. Insgesamt bewegte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...