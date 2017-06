Die chinesische Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co. Ltd (HT-SAAE) hat in der Türkei eine Fabrik für Solarzellen und Photovoltaik-Module in Betrieb genommen. Dem Unternehmen zufolge gibt es bereits Lieferverträge mit europäischen, türkischen und US-amerikanischen Kunden.Das chinesische Unternehmen Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical (HT-SAAE) meldet die Inbetriebnahme einer Fabrik zur Produktion von 300 Megawatt Solarzellen sowie 600 Megawatt Photovoltaik-Modulen in der Türkei. Die Investition sei im Einklang mit der chinesischen "Belt and Road Initiative" vorgenommen ...

