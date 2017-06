Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht auch am Freitagmittag auf breiter Front im Plus. Der Leitindex SMI kam im frühen Handel im Zuge positiver Vorgaben aus Übersee bis auf wenige Zähler an die Marke von 9'100 heran, von wo aus es nicht mal 40 Punkte bis zum bisherigen Jahreshoch von Mitte Mai sind. Insgesamt bewegte sich der Aktienmarkt bislang aber in einer relativ engen Bandbreite, da Anschlussimpulse ausblieben. Dies könnte sich im weiteren Handelsverlauf aber noch ändern.

Denn in der zweiten Tageshälfte wird der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht. Nachdem die als Vorbote geltenden ADP-Zahlen am Donnerstag unerwartet stark ausgefallen waren, halten die Marktteilnehmer hier eine positive Überraschung ebenfalls für möglich. Dann dürften die Zweifel an der Verfassung der US-Wirtschaft nach den zuletzt eher durchwachsenen Zahlen wohl erst mal vom Tisch sein. Dies wiederum würde die Erwartung für einen Zinsschritt der US-Notenbank an ihrer Sitzung Mitte Juni weiter zementieren.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 12 Uhr 0,58% auf 9'077,67 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt 0,70% auf 1'430,21 Zähler zu und der breite ...

