ReifenDirekt.de und Firestone verlosen 2 x 2 Tickets für das Hurricane Festival in Scheeßel.

Die Aktion läuft bis zum 11. Juni 2017 ein Reifenkauf ist dabei nicht nötig.

Bald ist es wieder soweit vom 23. bis 25. Juni 2017 findet in Scheeßel das Hurricane Festival, eine der größten Open-Air-Veranstaltungen Deutschlands, statt. Wer noch kein Ticket für das Musikspektakel hat, bekommt mit ReifenDirekt.de noch einmal die Gelegenheit, denn Europas größter Online-Reifenhändler und die Reifenmarke Firestone verlosen gemeinsam 2 x 2 Kombi-Tickets für das Event. Mit ihnen haben die Gewinner ganze drei Tage lang Zutritt zum Festival, Campinggebühr inklusive.

Mit ReifenDirekt.de und Firestone zum Hurricane Festival (Graphic: Business Wire)

Mitmachen ist kinderleicht: Einfach bis zum 11. Juni 2017 bei ReifenDirekt.de für das Gewinnspiel registrieren und mit etwas Glück dabei sein ein Reifenkauf ist nicht nötig. Rund hundert internationale Top-Acts, darunter Green Day, Linkin Park, Casper und Blink-182, bringen in diesem Jahr die mehr als 70.000 Musikbegeisterten zum Toben. Firestone sponsert das Event im Rahmen seiner Music Tour und sorgt als Co-Sponsor des Hurricane dafür, dass Fans auch neben der Bühne allerhand geboten wird.

Mehr Infos zum Gewinnspiel sowie das Teilnahmeformular gibt es hier: https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rshop.pl?dsco=100&s_p=firestone-gewinnspiel.

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.500 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

*ab 2 Reifen

Reifen online einkaufen:

www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch, www.123pneus.ch, www.autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.mytyres.co.uk, www.gommadiretto.it, www.neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.

Alles über Reifen von A bis Z: www.reifen.de

Reifentests: www.reifentest.com

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

