Paris - Die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" eine Aktienanleihe (ISIN DE000PR5P2Z7/ WKN PR5P2Z) auf die Aktie von LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) vor.Der Spezialchemiekonzern LANXESS habe im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres seine Unternehmensergebnisse deutlich steigern können. Auf der Hauptversammlung Ende Mai habe der Vorstandsvorsitzende Matthias Zachert eine Zunahme des Umsatzes im ersten Quartal um 25 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro vermeldet. Um denselben Wert habe auch der Gewinn in den ersten drei Monaten zugelegt, von 252 auf 328 Millionen Euro. Bereits vergangenes Jahr habe der Gewinn trotz leicht rückläufigen Umsatzes deutlich gesteigert werden können. Zudem habe Zachert durch die milliardenschwere Übernahme des US-Konzerns Chemtura den Konzern in der Breite ausbauen und seit seinem Amtsantritt im Jahr 2014 das Unternehmen grundlegend sanieren können.

