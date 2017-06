Stuttgart - Das Auktionshaus eBay (ISIN US2786421030/ WKN 916529) hat am Donnerstag vier neue Anleihen mit Laufzeiten zwischen drei und zehn Jahren am Markt platziert, so die Börse Stuttgart.Der dreijährige, 500 Millionen USD schwere, Bond (ISIN US278642AR47/ WKN A19JHU) werde am 05.06.2020 endfällig, sofern der Emittent nicht von seinem Sonderkündigungsrecht unter Zahlung einer Prämie von 0,125 Prozent Gebrauch mache. Die Anleihe werde mit einem Kupon von 2,15 Prozent verzinst.

