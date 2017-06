FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag kaum bewegt. Vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten am Nachmittag hielten sich die Anleger zurück, hieß es von Marktbeobachtern. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1220 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,1219 (Mittwoch: 1,1221) Dollar festgesetzt.

Händler sprachen von einem Handel ohne größere Impulse. Bisher wurden im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag rechnen Experten wieder mit deutlicheren Kursbewegungen, wenn in den USA der Arbeitsmarktbericht für Mai veröffentlicht wird.

US-Arbeitsmarktdaten werden an den Finanzmärkten stark beachtet, weil sie einen vergleichsweise großen Einfluss auf die Geldpolitik in der US-Notenbank Fed haben. Volkswirte rechnen fest mit einer weiter robusten Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt.

Beim chinesischen Yuan hat sich die Lage inzwischen etwas stabilisiert. Weitere Wertzuwächse gab es am Freitag nicht. Stattdessen gab der Yuan etwas nach. Seit der Bonitätsabstufung durch die Ratingagentur Moody's vor gut einer Woche hatte der Yuan aufgrund eines Eingreifens der chinesischen Führung zur Verhinderung einer Abwertung rund 1,5 Prozent an Wert gewonnen. Jetzt habe China die Zügel wieder gelockert, hieß es von der Commerzbank./jkr/bgf/fbr

