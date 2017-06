Die Fusion von Linde und Praxair ist beschlossen. Der designierte Linde-Chef Steve Angel hat seinen ersten Auftritt in Deutschland. Der gerät entspannt - doch leiser geworden ist die Kritik der Arbeitnehmer nicht.

Der erste Zusammenprall der Kulturen fiel recht harmonisch aus. Am frühen sonnigem Morgen lernten die Linde-Mitarbeiter in Pullach ihren künftigen Chef kennen. Der Praxair-Vorstandsvorsitzende Steve Angel trat zu seinem ersten Town-Hall-Meeting an. Nach der Fusion von Linde und Praxair soll er den neuen Konzern führen.

Ob er schon mit US-Präsident Donald Trump gesprochen habe, wollte ein Beschäftigter wissen. Nein, sagte Angel vor fast 1.000 Mitarbeitern und scherzte, der habe auch noch nichts über den Deal getwittert. Nach den heftigen Auseinandersetzungen der vergangenen Monate war die Stimmung entspannter. Angel habe einen guten, authentischen Eindruck gemacht, meint ein Linde-Manager. Zweimal, immerhin, gab es Applaus für Angel.

Nur kurz fand dann in einem Münchener Luxus-Hotel der offizielle Fusionsgipfel statt. Angel und Linde-Chef Aldo Belloni stellten die Fusionspläne vor. Ein improvisiertes Logo hing an der Wand, zwei sich überschneidende Kreise in den Farben von Praxair und Linde, grün und blau. Harmonie heißt bei Linde nun die oberste Manager-Pflicht. "Der heutige Tag ist ein Meilenstein in der Geschichte von Linde und Praxair", sagte Belloni zum Auftakt.

Auf dem Podium saßen erst einmal Angel und Belloni, die Vorstandschefs. Doch in der ersten Reihe der Zuhörer war der Mann hinter dem 60-Milliarden-Euro-Deal platziert: ...

