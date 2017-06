Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Deutschland, Österreich und der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Pfingstmontag" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.436,90 +0,30% +8,76% Euro-Stoxx-50 3.614,79 +1,34% +9,85% Stoxx-50 3.252,67 +0,87% +8,04% DAX 12.875,43 +1,66% +12,14% FTSE 7.575,62 +0,42% +6,06% CAC 5.372,72 +1,02% +10,50% Nikkei-225 20.177,28 +1,60% +5,56% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,42 +16

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,17 48,36 -2,5% -1,19 -16,9% Brent/ICE 49,40 50,63 -2,4% -1,23 -15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.262,89 1.265,95 -0,2% -3,06 +9,7% Silber (Spot) 17,19 17,30 -0,6% -0,11 +8,0% Platin (Spot) 928,50 931,50 -0,3% -3,00 +2,8% Kupfer-Future 2,54 2,59 -1,7% -0,04 +1,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Weiter aufwärts dürfte es mit den US-Aktien am Freitag gehen. Nach den Rekordständen am Vortag bleibt die Stimmung freundlich, weiter befeuert auch von den starken Märkten in Asien und Europa. Allerdings dürfte ein zentrales vorbörsliches Konjunkturdatum mit entscheidend sein, denn gegen 14.30 Uhr MESZ wird der US-Arbeitsmarktbericht für Mai veröffentlicht. Wie stets werden die Daten in ihrer Rückwirkung auf die Geldpolitik abgeklopft werden, wobei eine Zinserhöhung durch die Fed im Juni als ziemlich sicher gilt. "Erneut solide Arbeitsmarktdaten dürften die Erwartung einer Juni-Anhebung besiegeln, was aber nicht zu größeren Ängsten führen dürfte", sagen die Strategen der Commerzbank. Die Märkte erwarten einen solchen Schritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 96 Prozent. Unter den Einzelwerten legen Broadcom vorbörslich knapp 5 Prozent zu. Der Halbleiterkonzern wies am Donnerstag nach der Schlussglocke besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen aus. Der Umsatz schoss auf Jahressicht um 18 Prozent in die Höhe, Analysten hatten dem Konzern weniger zugetraut. Auch beim Ergebnis schnitt die Gesellschaft besser als prognostiziert ab. Zudem überraschte das Unternehmen mit dem Ausblick auf das laufende Quartal positiv. Auf nasdaq.com kletterte der Kurs um 4,5 Prozent auf 244,50 US-Dollar. Workday geben dagegen 2,5 Prozent nach - und dies, obwohl der digitale Dienstleister für das Personalwesen hatte einen Umsatzausblick über Markterwartung geliefert und auch mit den Erstquartalszahlen besser als prognostiziert abgeschnitten hat. Zudem wurde der Jahresausblick angehoben. Allerdings war die Aktie seit Mitte April schon sehr gut gelaufen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Mai Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +184.000 gg Vm zuvor: +211.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,4% zuvor: 4,4% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,27% gg Vm 14:30 Handelsbilanz April PROGNOSE: -46,20 Mrd USD zuvor: -43,71 Mrd USD

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen weiten die Gewinne aus und treiben den DAX auf ein neues Rekordhoch. "Wir sehen heute Käufe querbeet", so ein Aktienhändler. Hintergrund der ungebrochenen Risikofreude dürften optimistische Konjunkturerwartungen sein. "Der Ausbruch der Indizes treibt Investoren wieder in die zyklischen Branchen", sagt ein Händler. Tagessieger am Aktienmarkt sind die zyklischen Sektoren Auto und Banken mit Indexgewinnen von 2 bzw 1,9 Prozent. Sie dürften vom vorherrschenden Konjunkturoptimismus gestützt werden. Linde steigen um 1,7 Prozent auf den höchsten Kurs seit mehr als zwei Jahren. Der Aufsichtsrat (AR) von Linde gab am Vorabend grünes Licht für die Fusion mit dem US-Kontrahenten Praxair. Die Berenberg Bank hat Eon und die Aktien der Tochter Uniper von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Hier schwelt weiter die Spekulation über ein Interesse von Fortum an der Übernahme der Eon-Beteiligung an Uniper, die beiden Aktien zuletzt Auftrieb verlieh. Eon gewinnen 2,1 Prozent und Uniper 0,3 Prozent hinzu. Fortum notieren unverändert. Die Bank HSBC hat Händlern zufolge Lufthansa von "Halten" auf "Kaufen" erhöht. Dies treibt die Lufthansa-Aktie um weitere 1,7 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:15 Do, 17:12 % YTD EUR/USD 1,1216 -0,03% 1,1220 1,1215 +6,7% EUR/JPY 125,07 -0,10% 125,20 124,82 +1,7% EUR/CHF 1,0895 +0,00% 1,0895 1,0888 +1,7% EUR/GBP 0,8725 +0,15% 0,8712 1,1496 +2,4% USD/JPY 111,51 -0,07% 111,59 111,30 -4,6% GBP/USD 1,2855 -0,18% 1,2878 1,2894 +4,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen hat eine positive Stimmung geherrscht. Die Börsen in Südkorea und Indien bewegten sich auf oder in der Nähe ihrer Rekordniveaus und der japanische Leitindex Nikkei-225 übersprang erstmals seit 18 Monaten die Schallmauer von 20.000 Punkten. Die Aktienkurse der Region folgten damit weitgehend den guten US-Vorgaben. An der Wall Street hatten alle drei wichtigen Indizes auf Rekordhochs geschlossen. Angetrieben von einem schwachen Yen führte die Börse in Tokio das Feld in Asien an. "Die Geschäftsberichte in Japan, Europa und Amerika fielen positiv aus. Außerdem sehen wir eine äußerst vorhersagbare Geldpolitik der Zentralbanken. Diese wollen die Märkte nicht erschrecken", sagte IG-Analyst Chris Weston. Den Spielverderber lieferte einmal mehr die Börse in Schanghai, wo der Composite erst im späten Handel knapp ins Plus drehte und letztlich 0,1 Prozent auf 3.106 Zähler zulegte. Bereits am Vortag hatten die chinesischen Aktienkurse dem Geschehen in der Region hinterhergehinkt. Händler verwiesen auf zuletzt enttäuschende Wirtschaftsdaten. Die Kurse in Seoul profitierten derweil von einer ungebrochen von Konjunkturoptimismus getragenen Stimmung, nachdem das südkoreanische BIP für das erste Quartal nach oben revidiert worden war. In Australien stieg der Aktienmarkt bereits den vierten Tag in Folge. Gekauft wurden die Verlierer des vergangenen Monats. Die indische Börse markierte ein weiteres Allzeithoch. Der S&P/BSE Sensex hat seit Jahresbeginn um 17 Prozent zugelegt. Vor allem ausländische Anleger werden hinter der Rally gesehen. Am Aktienmarkt waren Exportwerte in Tokio angesichts der Yen-Schwäche gesucht: Mitsubishi Electric stiegen um 5,2 Prozent und Toyota Motor um 1,7. In Sydney zogen BHP Billiton mit der US-Klimapolitik um 1,4 Prozent an. Allerdings standen die Aufschläge eher in Verbindung mit steigenden Eisenerzpreisen in China, die seit Februar nachgegeben hatten. Rio Tinto und Fortescue Metals Group legten jeweils um 1,7 Prozent zu. Energiewerte folgten den Ölpreisen nach unten.

CREDIT

Vor dem US-Arbeitsmarktbericht gehen Investoren am Freitag wieder ins Risiko. Die Prämien für Absicherungen gegen Kreditausfälle gehen zurück. Die Bewegung geht einher mit Kursgewinnen an den Aktienmärkten. Von Dow Jones befragte Volkswirte rechnen mit einem Anstieg der Beschäftigung im Mai von 184.000 Stellen und einem durchschnittlichen Lohnanstieg von 0,2 Prozent im Vergleich zum April. "Ein erneuter, kräftiger Beschäftigungsanstieg sollte die Zinsanhebung der Fed im Juni besiegeln", sagt Christoph Rieger von der Commerzbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Telekom will Funktürme bis Jahresende verkaufen - Magazin

Die Deutsche Telekom will nach einem Bericht der Wirtschaftswoche in den nächsten Monaten 49 Prozent an ihrer Tochtergesellschaft Deutsche Funkturm verkaufen. Bis zum Jahresende solle dieser Prozess abgeschlossen sein, erfuhr das Magazin aus Unternehmens- und Bankenkreisen. Ein Telekom-Sprecher bezeichnete den Bericht als Spekulation und wollte sich dazu nicht weiter äußern.

Hendricks verlangt von Audi Nachrüstung der Schummel-Diesel auf Konzernkosten

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) verlangt nach dem erneut hochgekochten Diesel-Skandal von dem Autohersteller Audi die volle Kostenübernahme für den Rückruf. "Ich erwarte, dass alle Fahrzeuge nachgerüstet werden und zwar auf Kosten der Hersteller", sagte Hendricks.

Sandvik verkauft Prozesssystemsparte an Wallenberg-Holding

Das schwedische Industrieunternehmen Sandvik verkauft seine Prozessystemsparte für 5 Milliarden schwedische Kronen (rund 512 Millionen Euro) an eine von der Milliardärsfamilie Wallenberg kontrollierte Investmentholding. Die Transaktion soll spätestens Anfang 2018 abgeschlossen werden und einen Veräußerungsgewinn generieren, teilte die Sanvik AB mit.

Solarworld erneut mit Kurssprung - Spekulation über Investor treibt

Nach einer Kursexplosion um rund 50 Prozent am Donnerstag im späten Handel, schießt die Solarworld-Aktie zum Start um weitere 35 Prozent nach oben. Vom Tiefs von 68 Cent am 11. Mai hat sich das Papier des insolventen Solarunternehmens damit wieder auf ein Niveau von im Tageshoch 1,80 Euro erholt. Zuletzt lag der Kurs bei 1,57 Euro, immer noch ein Plus von 23 Prozent.

Volvo Auto-Absatz steigt im Mai um 12 Prozent

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 02, 2017 07:02 ET (11:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.