Für die Daimler Aktie geht es im Handel am Freitag nach oben: Aktuell notiert der Automobiltitel bei 66,50 Euro auf Tageshoch mit 2,2 Prozent in der Gewinnzone. In den Wochen zuvor war der Aktienkurs des DAX-notierten Konzerns zwei Mal in die Zone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...