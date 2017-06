Gemeinsam mit dem dem schwedischen Hersteller von Kühlsystemen für Lastkraftwagen Titanx, dem Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) sowie dem britischen Engineering-Dienstleister Ricardo forscht die Isabellenhütte Heusler an der Entwicklung eines thermoelektrischen Generators (TEG), der an Lkw-Abgasanlagen gekoppelt werden soll. Das Entwicklungsprojekt entstand im Rahmen des EU-Projektes Integral (Initiative to bring 2nd generation of thermo-electric generators into industrial reality), das die Rückgewinnung von Energie aus Abwärme unter Verwendung von thermoelektrischen Material erforscht.

Die Isabellenhütte ist verantwortlich für eine von drei Pilotproduktionen. Noch in diesem Jahr ist der Aufbau einer Produktionslinie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...