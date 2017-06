Wien - Deutsche Bank kann "Russland-Kapitel" noch nicht abschließen - Aktiennews Wegen mangelnder Geldwäsche-Vorkehrungen in Russland muss die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) eine Strafe in zweistelliger Millionenhöhe zahlen, welche die US-Notenbank FED gegen sie verhängte, so die Experten von "FONDS professionell".

Den vollständigen Artikel lesen ...