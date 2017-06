BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 01-Jun-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 01/06/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3389606.224 224.4623683 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 01/06/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6249773.485 16.58459908 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 01/06/2017 IE00B7SD4R47 75026 EUR 17161253.86 228.7374225 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 01/06/2017 IE00B8JF9153 857645 EUR 6543725.345 7.6298764 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 01/06/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 9339885.403 264.391253 Daily ETP



Boost ShortDAX 01/06/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 4833540.876 7.2094625 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 01/06/2017 IE00B7Y34M31 26150 USD 11864948.2 453.7265086 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 01/06/2017 IE00B8K7KM88 2207877 USD 19896241.42 9.0114809 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 01/06/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 7354971.866 786.0395283 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 01/06/2017 IE00B8VZVH32 3774767 USD 16607583.8 4.3996315 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 01/06/2017 IE00B7ZQC614 260279114 USD 177411345.6 0.6816196 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 01/06/2017 IE00B7SX5Y86 162473 USD 15349487.88 94.4740842 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 01/06/2017 IE00B8HGT870 552348 USD 12964032.48 23.4707693 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 01/06/2017 IE00B6X4BP29 20481 USD 2332112.046 113.8670986 Daily ETP



Boost Copper 3x 01/06/2017 IE00B8JVMZ80 440080 USD 6841191.687 15.5453365 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 01/06/2017 IE00B8KD3F05 22997 USD 2455081.01 106.7565774 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 01/06/2017 IE00B8VC8061 92320576 USD 39072966.63 0.4232314 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 01/06/2017 IE00B76BRD76 498882 USD 16522492.12 33.1190384 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 01/06/2017 IE00B7XD2195 4161197 USD 17104001.47 4.1103561 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 01/06/2017 IE00B8JG1787 20215 USD 2019128.574 99.8826898 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 01/06/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2307227.532 41.06848579 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 01/06/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 1984937.515 66.38587006 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 01/06/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 499070.1886 161.1463315 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 01/06/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12645226.98 54.67449685 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 01/06/2017 IE00B94QKJ52 3186 GBP 681716.2823 213.9724678 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 01/06/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 289703090.2 5625.302723 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 01/06/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 136441830.4 16051.98005 Daily ETP



Boost Palladium 01/06/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 825718.5957 60.7816412 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 01/06/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 725700.2193 97.1356203 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 01/06/2017 IE00B94QL251 5063 USD 614662.7242 121.4028687 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 01/06/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 309442.9083 5.5306055 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 01/06/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 122963.5252 72.3314854 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 01/06/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 649497.4003 87.8411415 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 01/06/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 497124.1085 83.4520914 Daily ETP



Boost Silver 2x 01/06/2017 IE00B94QL921 7515 USD 453556.5262 60.3534965 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 01/06/2017 IE00B94QL699 14638 USD 719174.2571 49.1306365 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 01/06/2017 IE00B873CW36 1949705 EUR 25037987.22 12.8419362 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 01/06/2017 IE00B8NB3063 497089 EUR 38248299.85 76.944571 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 01/06/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1449879.023 113.4490628 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 01/06/2017 IE00BKS8QM96 232001 EUR 13823792.53 59.5850558 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 01/06/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 959178.7258 131.394346 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 01/06/2017 IE00BKS8QN04 1071559 EUR 62339340.53 58.1763025 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 01/06/2017 IE00BKT09479 821 GBP 120382.2472 146.628803 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 01/06/2017 IE00BKS8QQ35 176638 GBP 8696552.792 49.2337594 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 01/06/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1908565.871 109.0609069 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 01/06/2017 IE00BKS8QT65 125650 USD 9708244.493 77.2641822 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 01/06/2017 IE00BLS09N40 339427 EUR 12541544.57 36.949166 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 01/06/2017 IE00BLS09P63 425516 EUR 8503509.999 19.9839959 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 01/06/2017 IE00BLNMQS92 25292 EUR 3316041.556 131.110294 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 01/06/2017 IE00BLNMQT00 45065 EUR 1637431.124 36.3348746 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 01/06/2017 IE00BVFZGC04 174540 USD 2700111.11 15.46987 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 01/06/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 968196.209 109.0679519 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 01/06/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1215606.634 26.2068909 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 01/06/2017 IE00BVFZGH58 12810 USD 1055537.901 82.3995239 Short Daily ETP



Boost Brent 01/06/2017 IE00BVFZGD11 345613 USD 5711264.64 16.5250284 Oil ETC



Boost Gold 01/06/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2889679.949 26.0641479 ETC



Boost Natural Gas 01/06/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1231704.058 24.9000133 ETC



Boost BTP 10Y 5x 01/06/2017 IE00BYNXNS22 77650 EUR 4630751.116 59.6362024 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 01/06/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3093988.798 51.8464508 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 01/06/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1473794.813 76.5448641 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 01/06/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 135840.4849 88.6108838 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 01/06/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 4005194.116 80.9751752 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 01/06/2017 IE00BYTYHS72 257299 USD 6228970.454 24.2090737 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 01/06/2017 IE00BYTYHR65 60057 USD 2352705.367 39.1745403 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 01/06/2017 IE00BYTYHN28 19500 USD 3462241.013 177.5508212 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 01/06/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 409399.7424 37.2181584 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 01/06/2017 IE00BYTYHQ58 8439523 USD 6363064.449 0.7539602 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 01/06/2017 IE00BYMB4Q22 127219 EUR 17664710.34 138.8527684 ETP



