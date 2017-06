Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverkehrsministerium hält weitere Manipulationen bei Volkswagen im Diesel-Skandal für denkbar. Die gemeinsamen Überprüfungen von Kraftfahrtbundesamt und VW liefen weiter, erklärte ein Sprecher von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). "Es werden kontinuierlich noch immer Untersuchungen vorgenommen", ergänzte er. Bei der Konzerntochter Audi werde jetzt noch einmal verstärkt nach Betrugssoftware geschaut.

Am Donnerstagabend hatte Dobrindt Audi der Motormanipulation bei 24.000 Autos beschuldigt. Der Autobauer hat für die betroffenen Fahrzeuge der Modelle A8 und A7 mit V6- und V8-Dieselmotoren aus den Baujahren 2009 bis 2013 bereits einen Rückruf angekündigt. Die verbaute Schummelsoftware erkannte laut dem Minister, wann ein Fahrzeug auf dem Abgasprüfstand stand und schaltete dann die Abgasreinigung ein.

Der Volkswagen-Konzern und die Experten der Kraftfahrtbehörde nehmen gemeinsam die Motoren und die dazugehörige Steuersoftware unter die Lupe. Das ginge wegen der technischen Raffinesse nur in dieser Form, so der Ministeriumssprecher. "Deshalb wird in dieser Form verfahren."

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) verlangt nach dem erneut hochgekochten Diesel-Skandal von Audi die volle Kostenübernahme für den Rückruf. "Ich erwarte, dass alle Fahrzeuge nachgerüstet werden und zwar auf Kosten der Hersteller", sagte Hendricks in Berlin. Die Autokonzerne müssten sich endlich ehrlich machen und die Gesundheit der Bürger ernst nehmen.

Deutschland größter Industriekonzern Volkswagen wird seit dem Herbst 2015 von dem Abgasskandal durchgeschüttelt. Er kostete die Wolfsburger und ihre Töchter bereits etliche Milliarden Euro. Betrogen wurde bei Millionen Autos aus dem Hause VW. Gegen ehemalige und aktive Konzernmanager laufen Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2017 07:28 ET (11:28 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.