Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone-Erzeugerpreise im April schwächer als erwartet

Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone haben sich im April schwächer entwickelt als von Ökonomen erwartet. Die Preise auf der Erzeugerstufe stagnierten im Vergleich zum Vormonat, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Volkswirte hatten im Konsens ihrer Prognosen einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 4,3 Prozent höher. Die Prognose von Volkswirten hatte auf ein Plus von 4,6 Prozent gelautet.

Deutscher Autoabsatz zieht im Mai wieder kräftig an

Der deutsche Pkw-Markt ist im Mai kräftig gewachsen. Die Neuzulassungen stiegen um 12,9 Prozent auf 323.952 Pkw, wie das Kraftfahrtbundesamt (KBA) mitteilte. In den ersten fünf Monaten des Jahres lag das Absatzplus bei 4,7 Prozent auf 1,46 Millionen Pkw. Alle deutschen Hersteller verzeichneten Zuwächse, dabei gab es jedoch deutlich Unterschiede. Während Audi gerade mal 1,4 Prozent und Opel 3,9 Prozent mehr Neuwagen auf die Straße brachten, steigerte die Daimler-Marke Mercedes ihren Absatz um 25,2 Prozent.

Verkehrsministerium hält weitere Manipulationen bei VW für möglich

Das Bundesverkehrsministerium hält weitere Manipulationen bei Volkswagen im Diesel-Skandal für denkbar. Die gemeinsamen Überprüfungen von Kraftfahrtbundesamt und VW liefen weiter, erklärte ein Sprecher von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). "Es werden kontinuierlich noch immer Untersuchungen vorgenommen", ergänzte er. Bei der Konzerntochter Audi werde jetzt noch einmal verstärkt nach Betrugssoftware geschaut.

Griechenlands Wirtschaft wächst im ersten Quartal

Die griechische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2017 überraschend gewachsen. Die Statistikbehörde revidierte ihre Angaben auf ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. In einer ersten Schätzung vom 15. Mai war dagegen ein Rückgang von 0,1 Prozent gemeldet worden. Im Jahresvergleich ergibt sich damit ein BIP-Wachstum von 0,4 Prozent. Zunächst war ein Minus von 0,5 Prozent ausgewiesen worden.

US-Notenbank publiziert Stresstest-Resultate am 22. und 28. Juni

Die US-Notenbank wird die Ergebnisse ihrer großen Banken-Stresstests am 22. und 28. Juni bekanntgeben. Damit hält die Fed an ihrem bisherigen zweistufigen Zeitplan fest: Am 22. Juni um 16:30 Uhr New Yorker Zeit (22.30 Uhr deutscher Zeit) sollen zunächst die Ergebnisse der Bank-Stresstest veröffentlicht werden, die von dem Dodd-Frank-Gesetz gefordert werden. Sechs Tage später zur gleichen Zeit wird dann die endgültige Entscheidung der Fed über die Pläne der Banken zur Ausschüttung von Kapital an ihre Aktionäre bekannt gegeben. In diesem Jahr müssen 34 Banken an den Tests teilnehmen.

Bei US-Banken stimmt trotz mauem Handel der Aufwärtstrend

Der Rückgang im Handelsgeschäft der US-Großbanken ist kein Grund zur Panik. Die Märkte sollten sich vielmehr auf die größeren, positiveren Trends für die Branche konzentrieren. Investoren horchten besorgt auf, als zwei Spitzenbanken sich jüngst negativ äußerten. So kündigte JP-Morgan-Finanzchefin Marianne Lake an, dass die Handelseinnahmen im zweiten Quartal rund 15 Prozent unter Vorjahresniveau lägen.

Merkel kanzelt Ausstieg der USA aus Klimaschutzabkommen ab

Kanzlerin Angela Merkel hat die Aufkündigung des Pariser Klimaschutzabkommens durch US-Präsident Donald Trump als "äußerst bedauerlich" bezeichnet. Merkel fügte am Freitag in Berlin bei einem Statement im Kanzleramt hinzu: "Und damit drücke ich mich noch sehr zurückhaltend aus."

Hendricks: Deutschland wird nicht zusätzlich in Weltklimafonds einzahlen

Nach dem Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen will die Bundesregierung die drohenden Finanzlücken im Weltklimafonds nicht durch zusätzliche Mittel ausgleichen. "Das kann von niemandem verlangt werden", sagte Hendricks im Reichstag. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend verkündet, dass sich sein Land aus dem Pariser Vertragswerk zur Bekämpfung der Erderwärmung zurückziehen werde.

BDI: Trumps Entscheidung geht gegen Investitionsstrategien

Nach der Aufkündigung des Pariser Klimaschutzabkommens durch die US-Regierung hat die deutsche Industrie mit Kritik reagiert und gleichzeitig zur Besonnenheit gemahnt. "Die Entscheidung des US-Präsidenten, aus dem Pariser Abkommen auszusteigen, ist ein schwerer Rückschlag für die internationale Politik", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf am Freitag in Berlin.

Juncker: Kein Zurückweichen beim Pariser Klimaabkommen

Vor dem Auftakt des EU-China-Gipfels hat Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Notwendigkeit des Kampfes gegen den Klimawandel bekräftigt. Nach dem von Präsident Donald Trump angekündigten Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen sei dieser "heute noch wichtiger als gestern", sagte Juncker bei einem Wirtschaftsforum in Brüssel. "Es wird nicht der Rückwärtsgang bei der Energiewende eingelegt. Es gibt kein Zurückweichen beim Pariser Abkommen."

Warum das Klimaabkommen gar nicht so wichtig ist

Investoren werden den Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen auf überraschende Weise zu spüren bekommen. Die Margen von Energieriesen wie Exxon Mobil und Conoco Phillips, die das Abkommen beide unterstützen, könnten bei den Margen unter Druck geraten. Dabei gehen viele davon aus, dass Energiekonzerne zu den größten Gewinnern dieser Entscheidung zählen werden.

Für fast jeden zweiten Beschäftigten gilt ein Branchentarifvertrag

Fast jeder zweite Beschäftigte in Deutschland hat 2016 in einem Betrieb mit Branchentarifvertrag gearbeitet. Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Freitag unter Berufung auf sein Betriebspanel erklärte, galten für 48 Prozent der Beschäftigten Branchentarifverträge. Seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 1996 ist deren Zahl demnach "deutlich" zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich der Anteil aber kaum verändert.

Japans Parlament bringt Gesetz zur Abdankung von Kaiser Akihito auf den Weg

Japan bereitet seinem beliebten Kaiser Akihito den Weg in den ersehnten Ruhestand: Das Unterhaus des Parlaments stimmte am Freitag für ein Gesetz, das eine Abdankung des Monarchen erlaubt. Die Entscheidung bedeutet einen höchst ungewöhnlichen Schritt in dem Land, das in zwei Jahrhunderten keine Abdankung eines Kaisers erlebte und zudem noch nie eine Frau auf dem Thron sah.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2017 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.