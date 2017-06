Hannover - Die Hoffnung auf eine positive Entwicklung der Wirtschaft in den USA hat den Aktienmarkt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten noch vor Pfingsten wieder in Rekordstimmung versetzt, so die Analysten der NORD LB. Davon würden auch die europäischen und asiatischen Börsen profitieren.

