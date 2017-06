BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat einer Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zugestimmt und damit eine der größten Reformen der Nachkriegsgeschichte besiegelt. Insgesamt wurden dazu am Freitag 13 Grundgesetzänderungen beschlossen, das Votum der Länderkammer erfolgte einstimmig. Der lange Kompetenzstreit zwischen Bund und Ländern ist damit beendet.

Mit den Beschlüssen wird ab 2020 das Finanzausgleichssystem in Deutschland auf andere Füße gestellt. Der Länderfinanzausgleich entfällt dann ebenso wie der Umsatzsteuervorausgleich. Stattdessen gibt der Bund den Ländern jährliche Hilfen von gut 9,7 Milliarden Euro und soll dafür mehr Kompetenzen erhalten - durch die Schaffung einer Autobahngesellschaft, in der Steuerverwaltung, bei Investitionen in Schulen und Online-Angeboten der Verwaltung. Außerdem wird der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende deutlich verlängert, was vor allem Frauen hilft, deren Ex-Partner für die Kinder keinen Unterhalt zahlen.

