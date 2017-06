Brig - Das Bahn- und Touristikunternehmen BVZ Holding ist gut in das laufende Jahr 2017 gestartet. Insbesondere aus Thailand, Taiwan und Südkorea treten mehr Gäste die Reise auf den Gornergrat an. "Diese Kunden haben Zermatt auch in der touristisch eher ruhigen Zeit im Monat Mai rege besucht. Damit verteilen sich die Gästezahlen noch besser auf das ganze Jahr, was uns entgegen kommt", erklärte CEO Fernando Lehner am Donnerstag am Rande des ...

